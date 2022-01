„Nebylo to nějak těžké rozhodnutí. Řekl jsem si, že jde o olympiádu, která se koná jednou za čtyři roky, a když vezmu, jaká je dnešní doba, tak se může stát cokoliv," říká Tomášek, jenž bude spolu s Janem Ščotkou z Jyväskylä a pardubickým Matějem Blümelem nachystán v takzvaném taxi squadu zastoupit případně spoluhráče, které přímo na ZOH vyřadí covid. „Samozřejmě nikomu ze soupisky nic špatného nepřejeme," říká za všechny tři útočník Chabarovsku.

Prvotní plán byl, že by se přesunul do dějiště her přímo z místa svého působiště, aby si ušetřil štreku do Prahy a zpátky do Asie. „To ale padlo tím, že se úplně uzavřela možnost civilních letů do Číny," vysvětluje Tomášek a pozici náhradníka bere s klidem i proto, že jej zocelilo angažmá v KHL. „Rusko mě naučilo spoustu věcí přijímat tak, jak jsou. Moc se dalším nezaobírat. Role jsou v národním týmu rozdané a já jsem rád, že o mě trenéři věděli a projevili zájem alespoň takhle," míní.

Bude to pro ně v Číně velké dobrodružství. „Nikdo pořádně neví, co všechno v Pekingu budeme moct a co ne. Kdybychom směli jen trénovat a žít v hotelu, přišlo by mi to trošku na hlavu, jenže takových momentů je teď víc. Když nic jiného, tak snad lehounce nasajeme atmosféru a něco prožijeme," doufá Tomášek.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo David Tomášek z Česka oslavuje gól proti Německu.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

„O Číně si ale raději nic nezjišťuju, zdržím se i všech komentářů a nechám se překvapit," tvrdí Tomášek, jenž přišel ale o plánovaný výlet na Kamčatku, kam se vydal spoluhráč z Amuru Michal Jordán s manželkou i útočníkova přítelkyně.

„Přítelkyně by asi byla ráda, kdybych byl s ní, ale ani jsme to doma moc neřešili. Měla pro mě pochopení, vynahradíme si to později, na dovolenou pojedeme jindy. Ona si to snad užije na Kamčatce, já se pokusím v Pekingu," vysvětluje hokejista, jenž se v dějišti velkého turnaje ocitl už při MS 2019.