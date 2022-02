Peking (od našeho zpravodaje) - „Jsme se Šimonem v kontaktu a vzájemně si přejeme to nejlepší. Chtěli bychom tady být všichni tři. Abych teď spekuloval, co by bylo, kdyby Šimon nedorazil? To vůbec ne," kroutil hlavou 29letý Will, jenž na loňském MS v Rize kryl právě Hrubcovi záda jako dvojka.

„Věřím, že v Pekingu budeme brzo kompletní a zase potáhneme za jeden provaz.

A když Šimon nepřijede, trenéři určí buď mě, nebo Patrika a ten vybraný prostě ve středu půjde na první zápas proti Dánům do brány," má jasno opora Čeljabinsku, se kterým nedávno prodloužila smlouvu až do roku 2024.

Will je jedním ze čtyř hráčů výběru a jediným gólmanem, který se na předolympijském kempu hlásil už na úvodním tréninku 17. ledna. I když i on poté kvůli hraničním testům na covid na pár dní z přípravy vypadl.

„Příprava v Praze byla hrozně nepříjemná, protože každou chvíli někdo onemocněl. Zároveň jsem přesvědčený, že nás to jako tým stmelilo. Podporovali jsme se a pomáhali si," míní plzeňský odchovanec.

„Všichni jsme to dělali z jednoho důvodu. A když teď v Pekingu všude kolem sebe vidím olympijské kruhy, je to paráda. Jsem vděčný za možnost tu být," vyprávěl Will po pátečním půlhodinovém tréninku, který podle jeho slov měl výborné tempo a všichni dřeli.

„I kdybych tady nesměl opustit pokoj a měl jen chodit na zápasy, udělám to. Je mi ukradené, jestli někdo má problém se zákazy kvůli covidu. Udělám všechno, abych mohl hrát. Být na olympiádě je pro mě nejvíc," přesvědčuje někdejší opora Liberce.

Proto mu ani nevadilo, že do Pekingu nakonec musel letět sám v pondělí poté, co splnil povinnost negativní série testů. „Kdybych měl olympiádě obětovat cokoli, udělám to. Takže letět sám bylo to nejmenší. A aspoň jsem mohl dorazit o několik dnů dřív než druhá část týmu," ví Will.

Uvědomuje si však, že v době covidu si na ZOH nemůže být nikdo ničím jistý. „Je to nepříjemné a musíme být připraveni na všechno. Stačí jeden test a najednou nesmíme na trénink. Snažím se ale soustředit jen na hokej a na nic jiného nemyslet," nabízí svůj recept, jak z koronavirových restrikcí nezešílet.