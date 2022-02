V posledním pondělním tréninku zajela sedmý čas a byla téměř o sekundu rychlejší, než když trať jela poprvé, ale stejně jako několik dalších sjezdařek minula jednu branku. Úterní závod nemá jasnou favoritku. Za normálních okolností by jí byla Sofia Goggiaová, která vyhrála čtyři ze šesti sjezdů Světového poháru, ale Italka se teprve vrací po zranění. Experti dávají větší šance Švýcarkám, které ovládly dva zbývající sjezdy Světového poháru. Corinne Suterová je ve sjezdu mistryní světa a Lara Gutová-Behramiová už na sjezdovce v Jen-čchingu vyhrála super-G. Sjezd začne ve 4:00 SEČ.

Hokejisté nastoupí v 9:40 proti Švýcarům, které v základní skupině udolali až po samostatných nájezdech. Trenér Filip Pešán ani hráči si tohoto soupeře nepřáli. To, že zatím prohrál všechny zápasy, považují za překvapení, které neodpovídá skutečné síle týmu. Ale výhra nad Ruskem a šest gólů v jeho síti přece jen vylepšily vyhlídky na postup do středečního čtvrtfinále, v němž už čeká Finsko.

Dvojbob Dominika Dvořáka a Jakuba Noska je po dvou jízdách dvanáctý. Nejlepší vstup do soutěže měly podle očekávání dvě německé posádky v čele s pilotem Francescem Friedrichem, který má z dvojbobů sedm titulů mistra světa a míří k obhajobě olympijského zlata.

Už dlouho před krasobruslařskou soutěží žen nebylo pochyb, že zlato poputuje do Ruska. Jeho reprezentantky na posledním mistrovství světa kompletně obsadily stupně vítězů, a to ještě v této sezoně zvýšila konkurenci vůbec největší hvězda, teprve patnáctiletá Kamila Valijevová. Do poslední chvíle sice nebylo jasné, jestli bude moci vzhledem k pozitivnímu dopingovému testu před hrami nastoupit, ale arbitráž jí dala zelenou.