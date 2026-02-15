Hlavní obsah

Před českými curlery stojí velká výzva. Čelí domácím Italům

Muži - večerní program
Michal Sobotka
2:23
2:23

Dnes proti nim bude stát celý stadion v Cortině. České curlery čeká po čtyřech porážkách páté vystoupení na olympijských hrách. Ve večerním programu (19:05) ale budou čelit domácí Itálii, která bude favoritem. Sport.cz nabídne z utkání podrobný online přenos.

Foto: Jennifer Lorenzini, Reuters

Čeští curleři v akci na olympiádě

Češi v pátek statečně bojovali s Brity, ale ani proti nim nakonec nestačili. Ve večerním programu padli se světovými jedničkami 4:7. Utkání ale dotáhli do posledního endu, což se jim v předchozích zápasech s Norskem a Švýcarskem nepodařilo.

Domácí Italové měli před nedělí pozitivní bilanci dvou výher a jedné porážky. Před zápasem s Čechy ale hráli dopoledne s Norskem, kterému podlehli 7:10. Před večerním programem jim patří šestá příčka.

Vzhledem ke složitosti curlingových pravidel je na místě připomenout základní principy soutěže mužských družstev. Zápasy se hrají na deset endů a každý čtyřčlenný tým má v každém endu k dispozici osm kamenů. Oproti smíšeným dvojicím, které hrají osm endů a disponují pěti kameny na end, jde o výrazně delší a takticky náročnější formát.

Zásadním rozdílem je i absence předem umístěných kamenů, typických pro soutěž dvojic, kde startoval český pár Zelingrová–Chabičovský, a které výrazně ovlivňují úvod každého endu. V klasickém curlingu se navíc uplatňuje pravidlo tzv. Free Guard Zone, které v úvodu endu zakazuje vyražení krycích kamenů (guardů) ze hry.

Každý hráč má v týmu jasně danou roli. Lead (Lukáš Klíma) zahajuje end prvními dvěma kameny, zpravidla mířenými do pozice guardu. Následuje second (Marek Černovský), který odehraje třetí a čtvrtý kámen. Pátý a šestý kámen patří vice-skipovi (Martin Jurík). Poslední je skip – kapitán týmu, jenž řídí taktiku a hází závěrečné dva, často klíčové kameny. Náhradníkem týmu je Radek Boháč.

Cíl hry zůstává stejný – umístit kámen co nejblíže k „buttonu“, tedy středu kruhů na opačné straně ledové plochy. V každém endu boduje pouze jeden tým, který získá tolik bodů, kolik má svých kamenů blíže středu než nejlépe postavený kámen soupeře. O vítězi rozhoduje vyšší bodový zisk po odehrání všech deseti endů.

XXV. zimní olympijské hry:
Curling (Cortina):
Muži:
19:05 Česko - Itálie
USA - Švédsko 8:5
Německo - Velká Británie 4:9
Norsko - Itálie 10:7
Průběžné pořadí:
1. Švýcarsko 4 zápasy/4 výhry
2. Velká Británie 5/4
3. Kanada a Norsko 4/3
5. USA 5/3
6. Itálie 4/2
7. Německo 5/2
8. Švédsko 5/1
9. Česko a Čína 4/0

