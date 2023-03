Britská vláda vyzvala olympijské sponzory, aby zatlačili na MOV ohledně Rusů

Británie byla jednou z 35 zemí, mezi něž patřilo i Česko, které v únoru podepsaly prohlášení kritizující plán MOV umožnit ruským a běloruským sportovcům vrátit se s neutrální vlajkou do soutěží před kvalifikačními akcemi pro OH 2024 v Paříži. Tyto země jsou skeptické ohledně deklarovaného neutrálního statusu a tvrdí, že by sportovci Ruska a Běloruska měli zůstat vyloučeni, dokud nebudou tyto jejich obavy rozptýleny. Zvlášť se to týká sportovců s vazbami na ruský stát či armádu.