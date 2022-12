ČOV ocenil šedesátnici s neutuchající energií. Teď musím ještě doskákat do rakve, říká

Laureátkami ocenění byly od jeho vzniku v roce 2014 především elitní současné nebo bývalé sportovkyně. Dvorská je propagátorkou zdravého životního stylu pro širokou veřejnost. "Je to pěkné ocenění, já jsem to opravdu nečekala. A mám radost, že ta moje práce má smysl," řekla poté, co převzala trofej ve tvaru skleněného V.

Sedminásobnou olympijskou vítězku Čáslavskou potkala už jako padesátnici na plesech Fakulty tělesné výchovy a sportu UK. Dala se s ní do řeči a byla nadšená, jak je někdejší veleúspěšná gymnastka pokorná. "Chovala se jako úplně obyčejná ženská. Už tenkrát jsem si říkala, že je to fakt supr baba," zavzpomínala Dvorská na sportovní legendu.

Sama se sportem spojila celý život a je tou nejlepší reklamou na zdravý životní styl. I při dnešním ceremoniálu v sídle ČOV sršela energií. "U toho sportu je sranda, mám tam kolem sebe samé dobré lidi, takže tam ta energie sama kypí," vysvětlovala.

Právě její svěřenci jsou motorem, kvůli kterému vstává denně v 5:20, aby vyrazila sportovat. "Vím, že oni tam na mě čekají každý den a že musím. Těším se na ně. Vždycky se tam zažije nějaké dobrodružství, vždycky se něco stane. Dělám to ráda, protože tam mám ty kámoše, dobře naladěné kámoše," pochvalovala si.

Zhruba polovinu cvičenců na jejích různých lekcích tvoří ženy. Motivuje je, aby sportovaly, protože jen tak si zachovají zdravé a pohledné tělo i do vyššího věku. "Říkám jim: Do nějakých 35, 40 jsi pěkná od pánaboha, od přírody, ale pak to jde do háje. Když se chceš udržet, abys byla sebevědomá, abys byla pěkná, tak musíš cvičit. Ničím jiným to neuděláš, uděláš to jenom pohybem. Jinak to tělo chcípne a stane se z tebe tvaroh," přiblížila svou filozofii dvaašedesátiletá Dvorská.

Od 28. listopadu je starobní důchodkyní, ale na svém životě nehodlá nic měnit. "Pořád to nějak plyne, nechám to plynout a nějak to doplyne. Je dobrý, že jsem se dokopala do toho důchodu, a teď musím ještě doskákat do rakve," dodala.