ČUS žádá pro sportovce 600 milionů korun navíc ve srovnání s návrhem rozpočtu

Výkonný výbor ho pověřil, aby vyjednával o navýšení o 600 milionů na provoz sportovišť včetně energií. Tím by se státní výdaje na sport meziročně snížily pouze o dvanáct procent, což by více odpovídalo krácení v jiných oblastech. Výkonný výbor rovněž upozornil, že se stát vzdaluje dlouhodobému koncepčnímu cíli, že by výdaje na sport měly do roku 2025 činit jedno procent rozpočtu stejně jako na podporu kultury. "Současná podpora sportu, která v roce 2016 dosahovala 0,5 procenta, se nyní pohybuje pod hranicí 0,3 procenta," upozornil ČUS.