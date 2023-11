Czech Open v Brně vyvrcholí bez domácích squashistů

Česká manželka francouzského squashisty Anna Serme, jež slavila na turnaji návrat po mateřské přestávce, nestačila mezi ženami na polskou soupeřku Sofi Zrazhevskou. „Pořádně jsem začala trénovat teprve před chvilkou. Asi to chtělo ještě aspoň dva týdny, abych se cítila ready na zápas. Ale měla jsem radost, že jsem to nevzdala a dohrála do konce, protože to byl můj cíl, přežít ten zápas,“ uvedla čtyřnásobná česká šampionka Serme v rozhovoru na svazovém facebooku.