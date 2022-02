Energii mi braly každodenní negace! Koukal ohlásil rezignaci ve vedení svazu

„Badminton posílil na všech frontách, je však možné, že se může vnitřně rozložit a tím zase upadnout do průměru a stát se z něho neviditelný a nezajímavý sport s vlastními problémy. Tak to bohužel ve spolcích někdy chodí. Dál budu ale držet palce lidem v českém badmintonu, ať se jim daří podle jejich představ. A pokud nás někdo osloví, rádi pomůžeme těm, kteří chtějí bojovat o skutečně velké medaile," ohlédl se za svým dosavadním působením v čele badmintonu Koukal a nabízí zájemcům případnou pomocnou ruku.

Posunout český badminton na profesionální úroveň, získat cenné mezinárodní medaile, vylepšit systém přípravy a nejrychlejší raketový sport v Česku zviditelnit. S takovými hlavními plány kandidoval Petr Koukal do vedení svazu. Trojnásobný účastník olympijských her ale končí ještě před polovinou svého mandátu a s ním jeho tým.

„Máme výsledky, jsme vidět, práci badmintonového svazu začali konečně pozitivně vnímat také další sportovní svazy a střešní organizace. Jenže když jedete na osmiveslici, potřebujete, aby všichni veslovali stejně. A to se nedělo. Na výrazné zlepšení českého badmintonu potřebujete výraznou spolupráci, výraznou většinu a výrazné změny nastavení mysli," vysvětlil Petr Koukal, za jehož působení vzniklo Národní badmintonové centrum v Plzni. Rovněž přivedl trenéra Oscara Martíneze, kterému se povedlo ve Španělsku nastavit systém, který vyprodukoval olympijskou vítězku a mistryni světa.

„Zpracovali jsme projekt nového systému péče o talentovanou mládež, vzniklo dvacet středisek, tři sportovní centra pro nejlepší juniory a především národní centrum. Zkrátka dělali jsme všechno pro to, abychom nastavili systém, který může generovat úspěšné hráče," popsal Josef Rubáš, místopředseda badmintonového svazu a předseda sportovního úseku, další věci, které se povedly.

„Evropský a světový badminton ukazuje jasný trend. Technika a taktika v čím dál vyšším tempu. Hra je stále rychlejší, hráči mají stále více dovedností. Doku 2024 jsme plánovali posun hluboko do první světové padesátky, odkud v dalším olympijském cyklu bude blízko těm skutečně velkým medailím, které musí být prvořadým svazovým cílem," neskrýval ambiciozní plány.

„Neobjevujeme nic nového, snažíme se do podmínek českého badmintonu přivést to nejlepší z fungujících modelů evropského badmintonu, nebo obecně českého sportu. Bude mě těšit, že jsem se jako předseda podílel na zásadních milnících, které měnily náš sport. Jsem rád, že jsme ukázali, že i v České republice to můžeme vlastními silami dokázat," prohlásil Petr Koukal, který jako předseda stál také za změnu identity svazu.