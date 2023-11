Gymnastičtí trenéři v Británii už nebudou smět nutit mladé svěřence k vážení

Podle nových regulí nebudou smět být váženi gymnasté do 10 let, od 11 do 18 let budou moci pouze se souhlasem svým a rodičů či opatrovníků. Zjišťovat hmotnost mladých sportovců budou moci pouze zdravotničtí pracovníci a budou pro to muset mít závažné lékařské důvody, například hlídání růstu.