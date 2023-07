Hnutí nezúčastněných zemí podpořilo plán MOV na návrat ruských sportovců

Mezinárodní olympijský výbor se ve snaze o návrat ruských a běloruských sportovců do soutěží může opřít o podporu 120 zemí, sdružených v Hnutí nezúčastněných. To v rezoluci po dvoudenním zasedání v Baku uvedlo, že start všech 206 států na olympijských hrách v Paříži v příštím roce by představoval výrazný symbol jednoty.

Foto: Michal Osoba, Právo Ilustrační foto.

Předseda MOV Thomas Bach poděkoval za tento krok Ázerbájdžánu, který je nyní předsednickou zemí Hnutí nezúčastněných. "Děkuji prezidentovi Ilhamu Alijevovi za iniciativu vedoucí k této důležité rezoluci," citovala agentura AP z Bachova pátečního vyjádření. Deklarace podpořila i Bachův postoj, kdy opakovaně varoval před vměšováním politiky do sportu. Hnutí nezúčastněných sdružuje většinu afrických a asijských zemí, dále například Kubu, Jamajku nebo Venezuelu. Členem je rovněž Bělorusko. MOV navzdory pokračující válce na Ukrajině, která začala v únoru 2022 vpádem ruských vojsk, letos v březnu přehodnotil svůj dřívější postoj a doporučil mezinárodním sportovním federacím, aby umožnily účast neutrálních ruských a běloruských sportovců v mezinárodních soutěžích. Nemělo by se to týkat sportovců, kteří aktivně podporují válku na Ukrajině, ani příslušníků ruské armády. Některé sportovní federace poté návrat ruských a běloruských reprezentantů do soutěží odsouhlasily. Na druhé straně Ukrajina zakázala svým týmům startovat na olympijských, neolympijských a paralympijských akcích, kterých se účastní Rusové a Bělorusové.

