Krasobruslařka Valijevová vyhrála závod v Rusku, její kauzu chce RUSADA utajit

V nové volné jízdě Valijevová připomněla události na zimních olympijských hrách v Pekingu, kdy vyšel najevo její pozitivní dopingový test z prosincového mistrovství Ruska. Bylo to bezprostředně po týmové soutěži, v níž pomohla Rusku k triumfu. Medailový ceremoniál byl odložen, ale Valijevová mohla nastoupit do soutěže žen. Tam náročnou situaci neustála, a i když byla před začátkem olympiády favoritkou, skončila až čtvrtá.

Nyní to proměnila v program na ledě. "Chci ukázat všechno, co jsem v tu chvíli cítila a co možná stále cítím. Jsem rád,a že to můžu sdílet," řekla ruským médiím po víkendovém závodě.