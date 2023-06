Moderní pětibojařka Hlaváčková postoupila na Evropských hrách do finále

Sedmnáctiletá Hlaváčková zahájila semifinále v pondělí průměrnými body v základním šermířském kole, v dnešním bonusovém šermu další zásah nepřidala a figurovala na poslední příčce své semifinálové skupiny. Pořadím se neposunula ani po plavání a do závěrečného běhu se střelbou startovala jako osmnáctá. Na postupové příčky ztrácela půl minuty.

"To jsem si říkala, že už je celkem dost. Ale že budu věřit. Pak jsem zase v průběhu toho závodu věřit přestávala, ale v posledním kole to tam bylo přímo přede mnou. Tak se to nakonec dalo," řekla svazovému webu Hlaváčková, která v běhu se střelbou podala druhý nejlepší výkon ze všech 36 semifinalistek.