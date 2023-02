Nejlepší proti sobě, Six Nations letos jako třeskutá generálka na světový šampionát

Minulý ročník byl dramatický až do poslední chvíle. Francie poprvé po 12 letech vyhrála Six Nations, navíc bez porážky, takže stejně jako v roce 2010 oslavila také prestižní Grand Slam. Druhá příčka připadla Irsku, které získalo Triple Crown za vítězství nad všemi britskými soupeři. Třetí skončila Anglie.

Six Nations je uzavřeným evropským šampionátem. Naposledy do něj byla v roce 2000 přizvána Itálie, rády by se však zapojily i další země. Třeba silná Gruzie, velký zájem projevuje také Jihoafrická republika. O senzačním připojení Springboks z jižní polokoule se v poslední době živě spekuluje, organizátoři však prý žádné změny aktuálně nechystají.