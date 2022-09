Musím teď pomáhat mimo hřiště, řekl jediný český zástupce z NBA Krejčí

V hale pro osmifinále si Češi před nedělním soubojem zatrénovali jen jednou a už se do ní nedostanou. Na to je ale Krejčí z NBA zvyklý. "Je to škoda. Rádi bychom tady trénovali víc, ale na druhou stranu to sem máme z hotelu asi 45 minut. Pro nás je důležité si odpočinout a cesty jsou namáhavé. Pokud můžem trénovat někde blíž, tak to stačí. Ale je to tady super. Jsem tady poprvé, ještě ji nemám tak vyzkoušenou, ale padá to, což je hlavní. Doufám, že to bude padat všem," pochvaloval si po tréninku.