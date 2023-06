Pražský baseballový týden je další prověrkou před mistrovstvím Evropy

Manažer národního týmu Pavel Chadim avizuje, že turnaj není jen o přípravě na mistrovství Evropy. „Když v přípravě neděláte, co v normálním turnaji, tak do toho nikdy nenaskočíte. Jsem rád, že formát Pražského baseballového týdne velmi přibližuje formát postupu do čtvrtfinále na mistrovství Evropy. A jak jsme viděli minulý týdne na Poháru Mistrů, není jednoduché ze čtyřčlenných skupin postoupit z prvních dvou míst. Zažili jsme tam dvě odvrácené strany. Tým se dvěma výhrami nepostoupil a ve druhé skupině tým s jednou výhrou postoupil. I když to vypadá, že se to dá krásně vypočítat, tak se v čtyřčlenných skupinách hraje do posledního outu, a to si nyní můžeme vyzkoušet. Do finále postupují pouze první dva," upozorňuje Chadim na úskalí formátu.