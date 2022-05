Předseda ČOV Kejval: Stát loni dotoval sport výrazně méně, než plánoval

Nečekaně vysoký podíl nespotřebovaných výdajů zjistil ČOV ze státního závěrečného účtu za rok 2021, který jako dokument popisující hospodaření státu před pár dny zveřejnila vláda. "V roce 2021 bylo s velkou pompou odprezentováno, že sport dostane 11,5 miliardy. Realita je 6,012 miliardy, protože 5,5 miliardy zůstalo nevyčerpaných. Do dneška se nám nedostala informace, proč se to stalo. Kdo rozhodl, že bude utraceno jen 51 procent," podivoval se Kejval.

Státní prostředky na sport plynou z ministerstev, pod které spadají resortní střediska, a především z Národní sportovní agentury. Ta měla v rozpočtu vyčleněných bezmála osm miliard korun, ale sportovním organizacím vyplatila jen zhruba šest miliard. "Národní sportovní agentura u některých projektů (například investičních, tj. stavbách a rekonstrukcích sportovišť) vyplácí peníze až po jejich dokončení. Z tohoto důvodu je jasné, že nelze utratit všechny peníze během daného roku, protože stavba trvá běžně dva a více let," uvedl pro ČTK předseda NSA Filip Neusser.

Státní závěrečné účty také ukazují klesající finanční podporu sportu ze strany měst a obcí. "V roce 2018 dávaly obce téměř 20 miliard. Bohužel od té doby ta částka neustále klesá. Za rok 2021 to bylo 17,8 miliardy korun," řekl Kejval. "Obáváme se, že peníze Můj klub, které jsou centrálně rozdělovány, často navozují na magistrátech a radnicích dojem, že už nemusejí svoje kluby podporovat. Jinak si neumím vysvětlit, proč v době hospodářského růstu ty peníze klesaly," přemítal.

Kejval je přesvědčený, že sport by potřeboval a zasloužil by si vyšší státní podporu i díky tomu, jaký přínos znamená pro zlepšení zdravotního stavu populace i propagaci Česka v zahraničí. "Neprosíme o milodar. My jsme přesvědčeni, že ty efekty, které sport přináší státu, jsou tak výrazné, že výrazně převyšují tyhle částky," poznamenal.