Přislíbená státní podpora sportovním klubům kvůli drahým energiím nestačí! NSA očekává další pomoc

Sportoviště jsou zastaralá, na modernizaci nejsou finanční prostředky a možnosti úspor jsou velmi omezené. "Může se omezit provozní doba, vytápění, to vše ale omezí využívání sportoviště. Když kluby vypnou ventilátory, do nafukovací haly nebude proudit vzduch, a tudíž nebude stát. Když nebude fungovat chlazení, nebude v zimácích led. Není kde ušetřit. Limitovaným řešením je zvednout členské příspěvky nebo pronájem, ale do únosné míry, která neodradí členy a další klientelu, zejména pak rodiny s dětmi. To si nikdo ve sportovním prostředí nepřeje," řekl Jansta.

Státní podpora je jen zlomkem toho, co by sportovní prostředí na energie potřebovalo. "Na základě dat a porovnání s loňským rokem odhadujeme, že náklady na energie všech amatérských sportovišť v České republice budou letos šest miliard korun. Loni to byly dvě miliardy a některé kluby mají energie do konce roku zafixované. Pokud nedojde k zastropování cen i pro sportoviště, mohlo by se jednat příští rok až o 10 miliard," uvedla NSA.