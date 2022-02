Protest proti invazi. Ruské ligy stahují z nabídky, finance jdou organizacím pomáhajícím Ukrajině

Fortuna se zavázala pomoci napadené zemi i finančně. Okamžitě poslala 4 miliony korun na konto organizace Člověk v tísni. Suma odpovídá výtěžku příjmů společnosti ze sázek na ruské soutěže v prvních dvou měsících roku 2022. Z nabídky ruské ligy nestáhne, ale následný zisk by opět chtěla věnovat na konto organizací pomáhajících Ukrajině.

„V rámci sportovního prostředí, které je naším domácím hřištěm, jsme zvyklí ctít pravidla fair-play. To, co se v těchto dnech odehrává na Ukrajině, ale s tímto principem nemá nic společného. Jsme svědky nesmyslného a zcela zbytečného válečného konfliktu, který nebude mít vítěze, jenom poražené. Pokud chceme dál budovat moderní společnost, nemůžeme být v těchto dnech lhostejní a musíme pomoci tak, jak můžeme a tam, kde je to nejvíce potřeba," uvedl generální ředitel Fortuny David Vaněk na oficiálním webu společnosti.