Rusky mi přály smrt. S takovou agresivitou jsem se nesetkala, říká ukrajinská mistryně světa

Rizatdinová ukončila aktivní kariéru v roce 2017 s bohatou medailovou sbírkou na kontě, z níž vyčnívá zlato z MS a bronz z olympiády v Riu. Během her v Tokiu otevřeně podporovala Izraelku Linoy Ašramovou, která ukončila 21 let dlouhou ruskou nadvládu ve víceboji.

Reakce Rusek ji hodně zaskočila. „Bylo to poprvé, co jsem jejich agresivitu zažila. Byly to gymnastky, kterým bylo čtrnáct až šestnáct let. Vyhrožovaly mi, jak si vůbec můžu něco takového dovolit, že přece ruské gymnastky jsou nejlepší. Přály mi smrt," uvedla.