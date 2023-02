Rusům se pootevřela cesta na olympiádu. Gymnasté a zápasníci dostali pozvánku k účasti na Asijských hrách

O návrat ruských a běloruských sportovců do mezinárodních soutěží usiluje v poslední době Mezinárodní olympijský výbor. Jako neutrální sportovci by se podle návrhu MOV mohli kvalifikovat ze závodů v Asii, kde by mohli na rozdíl od Evropy začít soutěžit. Postoj MOV ale vyvolal v řadě zemí ostrou kritiku, hovořilo se i o možném bojkotu her v Paříži.