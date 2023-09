Šéfové sportu se kvůli škrtům v rozpočtu bojí odchodů a devastace sportovišť

Navrhovaná částka, z níž NSA rozděluje dotace na amatérský i profesionální sport včetně investic do sportovišť, je nejnižší od roku 2016. Za posledních osm let byl stát vůči sportu nejštědřejší v roce 2019, kdy bylo na sportovní dotace k dispozici 9,6 miliardy korun.

Od roku 2021 navzdory inflaci absolutní částka klesá a má to negativní dopad na organizovaný sport. „Pociťujeme nedostatek trenérů, a bohužel evidujeme také úbytek organizovaných sportovců, zejména z řad dětí a mládeže. Sportovní infrastruktura dlouhodobě chátrá a zůstane-li podpora sportu na příští rok v navržené výši, hrozí skutečný kolaps sportovního prostředí. Už letos nestačily prostředky na vypsání dotací na údržbu a provoz sportovišť,“ uvedl v tiskové zprávě předseda ČUS Miroslav Jansta.

Všichni tři signatáři upozornili, že v jiných zemích je pohyb pokládán za nezbytnou součást zdravého životního stylu. „Chápeme současnou složitou situaci, ale jsme přesvědčeni, že pohyb a fyzická zdatnost jsou mimo jiné jednou z nejlepších zdravotních prevencí. Investice do podpory zdravých pohybových aktivit ze strany státu se nám všem v budoucnu mnohonásobně vrátí formou snížených výdajů na zdravotnictví, zejména na předcházení civilizačních onemocnění,“ doplnila starostka Sokola Hana Moučková.

V dopise předsedovi vlády a šéfovi státní pokladny připomínají výsledky šetření České školní inspekce, které potvrdilo, že fyzická kondice současné mladé generace je nejhorší za posledních 50 let. „Doopravdy chce stát na tato alarmující zjištění reagovat tím, že podporu pohybových aktivit opakovaně dramaticky poníží? Vedlo by to nejen k dalšímu, již tak velkému, úbytku trenérů dětí a mládeže a samozřejmě ke snížení počtu organizovaných sportovců, zejména dětí, ale také k mnoha dalším negativním společenským důsledkům včetně devastace řady sportovišť, což podle našeho názoru není součástí odpovědné státní politiky,“ napsali.