Squashové tituly berou favorité, slaví Kolářová a Solnický

„Pocity mám ty nejlepší. Nerad bych zůstal u dvou titulů, chci jich vyhrát více," pohlížel už do budoucna Solnický. Šampion si pochvaloval po finále nový skleněný kurt, v němž se šampionát odehrál. „Je to opravdu jeden z nejlepších skleněných kurtů, na kterém jsem kdy hrál. Hodně mi vyhovoval také tím, jak se míček od skel o trošku dál odrážel," tvrdil Solnický.

„Kdyby se mi podařilo dostat finále do pátého setu, určitě bych si věřil a ještě více se nahecoval. Bohužel jsem poslední úder špatně provedl, poslal míč dolů. To mě bude strašit hodně dlouho, ale určitě jsem se z toho ponaučil," popsal klíčový moment finále poražený Panáček, který se dostal do svého druhého republikového finále.

Slavit tak mohl Solnický. „Před mistrovstvím jsem nečekal, že budu hrát takhle dobře. V těžkých chvílích bylo důležité udržet hlavu, musel jsem být hodně agresivní, aby Marek nemohl moc tvořit hru," tvrdil Solnický. „Letos jsem hrál o krok lépe než loni. Když udržím svoji hlavu, tak je těžké proti mně zakončit," pochválil se šampion.

Svůj šestý titul na republikovém mistrovství získala Olga Kolářová, která porazila Karolínu Šrámkovou. Šestnáctiletá talentovaná squashistka statečně vzdorovala favoritce. „Pro mě to bylo od začátku fyzicky velmi náročné. Hrály se dlouhé výměny, Kája nic moc nezkazila, rozhodně nic nevzdávala. Nedala mi to zadarmo," hodnotila bitvu o titul trojnásobná maminka Kolářová. „Tohle zlato chutná skvěle, mám z něj obrovskou radost. Vždycky jsem snila vyhrát před dětmi ve chvíli, kdy to budou vnímat. A to se podařilo," dodala Kolářová, dříve Ertlová.

„Mám radost už jen z toho, že jsem se dostala do finále. Olča hraje výborný squash, je obdivuhodné, jak se po třech dětech vrátila a vyhrála další titul," pochválila svou přemožitelku Šrámková. A mistryně republiky jí kompliment oplatila. „Doufám, že je Kája budoucnost českého ženského squashe. Posledních deset let říkám, že chci, aby tady byly mladé holky, co jdou nahoru. Jsem ráda, že to tak je. Doufám, že k ní přibydou další," konstatovala Kolářová.

Mekbib vybojoval třetí místo

Bronzovou medaili získal Daniel Mekbib, čtyřnásobný domácí šampion. V nedělním utkání porazil Davida Zemana 3:1 na sety. „Trochu mě mrzí, že jsem prohrál jeden set, ztratil jsem koncentraci. Zápas jsem měl jinak pod kontrolou, ale dělal jsem zbytečné chyby," prohlásil člen brněnské Viktorie.