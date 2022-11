Starostka Sokola věří, že stát zásadní dotace na energie stihne jednotám poslat

Národní sportovní agentura (NSA) žádosti přijímala do konce srpna, ale stále je nemůže zpracovávat ani vyplácet dotace příjemcům. Prostředky na tento účel totiž získala až v novele státního rozpočtu na letošní rok, kterou vetoval prezident Miloš Zeman, takže ještě není definitivně schválená. Poslanci mohou veto přehlasovat nejdříve příští týden. Teprve pak začne NSA řešit zhruba 2400 žádostí, které jí dorazily. Standardně to trvá dva měsíce a agentura nyní hledá řešení, jak proces urychlit.

Výpadek financování by mohl ohrozit fungování některých jednot. Především těch, na něž už v plné míře dopadlo zdražení energií. "Nechce se nám věřit, že by stát něco podobného dopustil. Výzva byla vypsána a to na základě již tak složité situace ve sportovním prostředí. Byl by to další políček sportu ze strany politické reprezentace, který by mohl být v některých případech již finální tečkou za snažením dobrovolníků v tělocvičných jednotách," dodala starostka Sokola.