Bonnie a Clyde po česku. Vonášek o roli v klipu Landy, porážce Barcelony a triumfech s poštovními holuby

V dresu Sparty, v němž získal mimochodem tři mistrovské tituly, porazil v Lize mistrů slavnou Barcelonu. A to před tím odehrál v nejvyšší domácí soutěži jednu jedinou minutu. V roli číšníka si ale také zahrál ve videoklipu k písni Daniela Landy Motýlek, songu, který k divokým devadesátým letům neodmyslitelně patří. A ještě navrch působil osm let v belgickém fotbale, kde nejenže válel za Lokeren, ale vyhrával i závody poštovních holubů. Samozřejmě až poté, co tamní ministerstvo vnitra vzalo na vědomí, že Roman Vonášek nepřijel do Belgie jako špion, ale že tam hraje fotbal a chov poštovních holubů je jeho velkou vášní a zálibou. A je tak jasné, že v nové epizodě podcastu Kopačky na hřebíku bylo o čem povídat.

Upoutávka na 48. epizodu podcastu Kopačky na hřebíku. Hostem ve studiu Sport.cz byl Roman VonášekVideo : Sport.cz