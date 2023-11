Chtěl jsem skončit už o rok dřív, říká Pavelec ke konci kariéry. Suchánka přirovnal k Vokounovi

Je to už přes pět let, co se Ondřej Pavelec naposledy postavil do branky v profesionálním hokeji. Rozhodnutí o konci kariéry ale nelituje, ačkoli v jeho věku (36) řada jeho vrstevníků stále hraje. „Od začátku kariéry jsem věděl, že nebudu hrát tak dlouho,“ vysvětloval v pořadu Příklep na Sport.cz dvojnásobný medailista ze světových šampionátů.

Ondřej Pavelec o konci kariéry a cestě k trenérovi gólmanů. Příspěvek z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Článek V sezoně 2017/18 odchytal v roli dvojky za New York Rangers 19 zápasů. Ten poslední 6. dubna v derby proti New York Islanders (1:2). Svou bohatou profesionální kariéru v létě téhož roku uzavřel v 31 letech. „Chtěl jsem skončit už o rok dřív, ale ozvali se Rangers a v takové organizaci jsem chtěl ještě rok zkusit,“ vyprávěl Pavelec v Příklepu. Nechtěl si dávat žádnou pauzu, o svém rozhodnutí už tehdy věděl, že je konečné. Že za profesionální kariérou udělal v tu chvíli tlustou čáru. „Pak jsem tři roky nedělal nic. Začal jsem koukat na hokej, to jsem nikdy moc nedělal,“ popsal období před tím, než dostal nabídku vést jako trenér brankářů juniorskou reprezentaci. Na tuto roli se krátce připravoval v Ústí nad Labem. Tehdy prvoligovém celku, od kterého dostal nabídku dělat brankářského konzultanta v sezoně 2019/20, tedy sezoně, která se kvůli pandemii koronaviru nakonec nedohrála. Jak sám Pavelec popsal, jeho první trenérská štace byla tak trochu „kočkopes“. Příklep PŘÍKLEP: Martincův úprk z Komety? To jsem ještě nezažil, musí za tím být něco víc, říká Pavelec „Jezdil jsem tam na zápasy a jednou týdně na tréninky. Navíc do toho zasáhl covid. Ústí ale bylo impulz, že by mě trénování bavilo. Nemůžu na to říct špatný slovo,“ uvedl Pavelec ke svému prvnímu trenérskému angažmá. Nově se nyní 36letý kladenský rodák stal trenérem brankářů české reprezentace, kam se přesunul s úspěšným trenérem Radimem Rulíkem, s nímž fungoval už u juniorské reprezentace. I Pavelec tak měl podíl na stříbrné medaili juniorů na posledním světovém šampionátu, kde Češi nestačili až v prodloužení finálového zápasu na Kanadu. Pro Česko se jednalo o první medaili z juniorského šampionátu po dlouhých 18 letech. Příklep s bývalým gólmanem a trenérem brankářů národního týmu Ondřejem PavelcemVideo : Sport.cz Jedničkou českého týmu byl na turnaji Tomáš Suchánek, na něhož Pavelec nešetřil chválou. „Byl to jeden z nejlepších výkonů brankáře od Tomáše Vokouna v roce 2010,“ pěl Pavelec ódy na Suchánka. S Tomášem Vokounem v brance se Češi v roce 2010 stali naposledy mistry světa. Po Suchánkových výkonech na dvacítkách tak bylo překvapením, že po něm na draftu nesáhl žádný tým NHL. „Draftovat brankáře je v dnešní době velký risk. Doba je taková, že kluci chodí na zkoušky. Myslím, že dostane šanci a kdo to má hrát, tak to dříve nebo později hrát bude,“ je přesvědčen Pavelec. Suchánka si v přípravě před novou sezonou zkouší Anaheim. Příklep Jdeš na tribunu, slyšel od Hadamczika. Nikdo mi to nevysvětlil, vzpomíná Pavelec na ZOH