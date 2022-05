Deník si vedl už jako hráč. Jak vzpomíná Holeňák na Škorpilovy hlášky a za co vděčí Uličnému?

Liberec slavil mistrovský titul jako vůbec první mimopražský tým v éře samostatné české ligy, přestože v posledním kole prohrál na hřišti Bohemians 1:2. A právě Holeňák se výrazně podepsal na druhém gólu domácích, když namazal nepovedenou malou domů Šírlovi.

„Ježíši, a je to tady!" zareaguje i dnes po připomenutí obří chyby, kterou mu známí dodnes předhazují.

„Úplně nejpikantnější na tom bylo, že bezprostředně po gólu jsem sklopil hlavu a šel jsem ze hřiště. Normálně si to pamatuji, jako by to bylo dnes, jak na Bohemce odcházím. A Péťa Johana, spoluhráč z obrany, mi říká: ‚Ty vole, kam jdeš?' ‚Já jdu domů'," vzpomíná s úsměvem na minelu, která málem připravila Slovan o první mistrovský titul. „Ale přesto, že jsme prohráli, titul jsme slavili. Spadl mi velký kámen ze srdce, jinak bych si to asi hodně vyčítal," přiznává.

Jako jeden ze zásadních zlomů mistrovské sezony vidí příchod Josefa Csaplára v průběhu sezony, který doplnil na lavičce zkušeného Ladislava Škorpila. „Byl to impuls. Změnil naše myšlení," vysvětluje s tím, že oba trenéři se perfektně doplňovali.

„Pamatuji se, že když jsme v poločase vedli 2:0, vždy přišel trenér Csaplár a správně nám říkal: ‚Hoši, ještě není vyhráno. 2:0 je to nejhorší, co se nám může v poločase stát! Už máte v hlavách, že jsme vyhráli, jenže soupeř sníží, a ještě může otočit. To je těžký!' Všichni už dnes Csaplárovu past asi znají. A když domluvil, vzal si slovo trenér Škorpil a říkal: ‚No, já si dovedu představit i horší výsledky v poločase. Například prohrávat 0:3 je daleko horší nežli vést 2:0," směje se i po dvaceti letech Holeňák, který od příští sezony povede druholigový Varnsdorf.