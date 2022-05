S brzkým koncem se Baránek rychle vyrovnal. Po titulu je tým v Plzni nesmrtelný. Proč mu děkoval Sor?

„Pro mě to byl šok, ale pro Vencu, který tam se mnou seděl, možná ještě větší. Žil jsem v tom, že se to (koleno) do kupy dá. Ale doktor mi neměl důvod lhát nebo si vymýšlet. Na rovinu mi řekl, že musím věřit v zázrak, ale že to spíš vypadá, že kloub si řekl dost a je třeba ho začít šetřit," přibližuje Baránek tvrdý verdikt, který si v Německu vyslechl.