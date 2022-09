Bránil hvězdy Liverpoolu, teď legenda Liberce vozí pacienty. Proč apeluje na zloděje?

Mezi odcizenými trikoty totiž byl i jeden s číslem 15, který v říjnu 2000 dostal od Patrika Bergera po slavném zápase Liverpool-Liberec. „Určitě to byl můj nejpamátnější zápas. Byl to svátek. Když jsme přijeli na stadion, chovali jsme se jako malí kluci. Ještě ani nebylo rozsvíceno a už jsme si tam kopali na bránu," usmívá se při vzpomínce na úvodní duel 2. kola Poháru UEFA, který český outsider prohrál 0:1 gólem Heskeyho z 88. minuty.

Hvězdného Fowlera však Lexa dokázal ubránit. „A to o mně říkají, že jsem tlustej," prohlásil pak podle tehdejšího kouče Ladislava Škorpila.

Josef Lexa mimo jiné posledních deset let řídil sanitku.Foto : Hynek Preisler, Právo

„Po mamince mám mohutnější typ postavy, hlavně v ramenou, ale když jsem hrával, měl jsem nějakých 76-77 kilo. Při mé výšce 182 centimetrů to zase podle mě tak hrozný není. Ostatně jsme chodili na testy, takže jsme tlustí být nemohli. Ale teď už je to něco jiného," směje se Lexa, jenž stále občas nastupuje za Sokol Doubí.

„Hraju, ale kvůli časovému presu, kromě práce ještě stále trénuji i děvčata, mi to moc nevychází. Jestli si dobře pamatuji, minulou sezonu jsem hrál dva tři zápasy. Hodně se mi to kryje," vysvětluje.

Tohle se však možná brzy změní, neboť na podzim skončí jako saniťák, jehož pod Ještědem dělal přes deset let. „Práce mě bavila, byť v době covidu to bylo po psychické stránce náročnější, ale hrozně se na pracovišti změnila atmosféra a už jsem to nedával. Pro mě je důležitý kamkoliv chodit s chutí," vysvětluje, proč dal výpověď.