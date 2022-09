Duklu oplakal. I díky lahvi slivovice se stal Verbíř legendou Teplic

„Bez něho by se Teplice nikdy nedostaly tam, kde jsou, na ligu by nedosáhly, Stínadla by se neproměnila v tak nádherný stadion, jakým jsou. Dal věci do pohybu, přivedl do klubu sklárnu Glavunion a jejího šéfa Štěpána Popoviče. František Hrdlička prostě zachránil teplický fotbal. I proto by se stadion měl jmenovat Aréna Františka Hrdličky," vzpomíná legenda severočeského fotbalu Pavel Verbíř na předčasně zesnulého předsedu klubu, pod jehož vedením zažily fotbalové Teplice nejslavnější éru.