Nezlákala ho Slavia, ani Dukla, Melichar zůstal věrný Teplicím. A nešlo jen o cigarety od trenéra

„Ono to začalo už na vojně. Po půl roce v Banské Bystrici mě převeleli na Julisku. A zrovna v době, kdy jedna úspěšná hráčská generace končila a Gajdůškové, Nehodové, Vízkové, Rottové a další hráči teprve postupně přicházeli. Pár měsíců před koncem vojny mně šéf Dukly Rudla Kocek nabízel, abych zůstal. Že ze mě udělá poručíka, že zase budeme vyhrávat tituly a poháry, protože z polské Legie Varšava se vrací trenér Vejvoda. Ale ani on se mnou nic nesvedl," připomíná Jaroslav Melichar, že i fotbalovou kariéru v Dukle odmítl.

Vždyť na přelomu šedesátých a sedmdesátých let patřil k velkým talentům československého fotbalu. S dorosteneckou reprezentací se stal v roce 1968 ve francouzském Nice mistrem Evropy, čtyři roky na to pomohl reprezentační třiadvacítce rovněž k evropskému zlatu, na kontě měl pomalu třicet startů v juniorských výběrech.

Byla toho spousta, na co Jaroslav Melichar u mikrofonu Sport.cz vzpomínal a šlo o zajímavé a úsměvné zážitky. Proto rozhodně stojí za to si výlet do sedmdesátých let v podání teplické fotbalové legendy poslechnout.