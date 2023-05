PŘÍKLEP EXTRA: Češi jsou pasivní, že prohráváme jen o gól, je lichotivé, zlobí se experti

Český tým v první třetině vypálil jen čtyřikrát na kanadského gólmana, soupeř naopak zasypal Karla Vejmelku devatenácti střelami. "V tomhle směru je skóre ještě lichotivé," konstatuje realisticky Martin Kézr.Ten viděl tři klíčové věci, které duel zatím překlápí na stranu zámořského celku. "Hráli jsme dvakrát v oslabení, k tomu jsme hodně pasivní. Také je znát, že se Kanada připravila na naší první lajnu," soudí novinář a Augusta souhlasí. "Ta dvě vyloučení jsou obrovská chyba," míní.

V českých barvách zatím září na šampionátu Červenka s Kubalíkem, jen jim chybí větší podpora od zbytku národního týmu. "Máme výborného brankáře, takže můžeme vyhrát na dva góly, ale bylo by fajn, kdyby se gólově přidal někdo další," vypráví Augusta a naráží na horší produktivitu české reprezentace. "Kubalík je jako Ovečkin, při přesilovce mu to tam padá," chválí jednu z hvězd Jalonenova týmu.

Právě výkon brankáře podle expertů může být rozhodujícím faktorem. "Budeme potřebovat skvělý výkon gólmana, průměrný stačit asi nebude," neskrývá obavy Kézr. Kari Jalonen dosud na šampionátu točil, Augusta neskrývá, že rotace gólmanů není úplně podle jeho gusta a měl by jasnou brankářskou jedničku. "Snad tenhle tah trenérům vyjde."

Foto: David Taneček, ČTK Martin Kaut, David Tomášek, Dominik Kubalík a Michal Kempný oslavují gól na mistrovství světa.

Zaskočený byl Augusta tím, že v sestavě proti Kanadě chybí David Tomášek, který zatím v Rize posbíral čtyři asistence. "Vážně nehraje. Tak to je překvapení," kroutí hlavou Augusta. "Ale nejsme přímo na místě, takže nevíme, zda tam není nějaké zranění."

Národní tým má i přes menší produktivitu postup do vyřazovacích bojů jistý. Na vítězství ve skupině však musel po porážce se Švýcarskem (2:4) zapomenout. Ve hře je ale druhá příčka a lepší výchozí pozice pro čtvrtfinále."Je třeba hlavně vyhrát, na nic dalšího nemůžeme koukat," vykládá Augusta, když čelil dotazu, jaký soupeř by byl pro Jalonenův tým pro čtvrtfinále nejlepší.

"Za mě bych bral, kdyby se jelo do Tampere za Finy," nabízí svůj pohled Martin Kézr, šéfredaktor Sport.cz. Věří, že by výběr Suomi mohl být pod tlakem, svazovat by jej mohlo domácí prostředí. "Na Finy to trochu doma dolehllo. Souhlasím s kolegou," doplňuje Augusta, který v Kanadě hokej čtyři roky hrál. "Byla to obrovská hokejová i životní zkušenost. Fanoušci vás milují, nebo třeba nenávidí, ale hlavně vás respektují," vzpomíná na zámořskou štaci hokejový kouč.

Češi zatím na MS prohráli v základní hrací době jednou, a to právě se zmíněným Švýcarskem. Body ztratili i při prohře s domácími Lotyši (3:4 v prodloužení). Aktuálně jsou na druhé příčce s 13 body, Kanada je třetí, nasbírala o bod méně. Zámořský tým v pondělí nečekaně selhal s Norskem, když prohrál po samostatných nájezdech.

"Se soupeřem ta porážka neudělá nic, možná o to víc budou chtít vyhrát. Za mě byl ze strany Kanady nejlepší její první zápas. Ale když jde z tlustejch to tenkejch, tak dokážou zabrat. Věřím, že uvidíme dobrý zápas a budeme mít chladnou hlavu, nesmíme se pouštět do strkanic," říká Augusta.

