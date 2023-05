PŘÍKLEP EXTRA: Experti radí, jak na Švýcary! Musíme zvednout stavidla, otočka bude těžká, shodují se

Čeští hokejisté rozehráli duel se Švýcarskem skvěle, když je poslal do vedení zkušený Roman Červenka. "Tohle má rád, okamžitě pálil," chválí bývalý hokejový útočník Radek Duda ve studiu Sport.cz. "Má v sobě chtč dávat góly, když mu dáte prostor, tak to uklízí. To je jak uklízečka na Hlavním nádraží," dodává expert ve studiu Sport.cz, kde rozebírá duel spolu s redaktorem Sport.cz Markem Burkertem.

Za chvíli ovšem z přesilovky po nedovoleném zákroku Lence Švýcaři srovnali. "Kredit hráči, co tam clonil. Haas tam výborně clonil, sebral na masce našemu brankáři oči. Jejich přesilovkové komando to zahrálo moc hezky, připravili si tu situaci jak potřebovali," míní Duda. "Ale konečně byl k vidění hokej od podlahy. Škoda toho oslabení a inkasovaného gólu, tahle třetina se dala vyhrát," doplňuje Burkert s tím, že v české brance čaroval Langhamer. "Odvedl spolehlivý výkon," smeká novinář.

Foto: David Taneček, ČTK Hokejisté Švýcarska oslavují vyrovnávací branku v utkání s Českem.

Ve druhé dvacetiminutovce ovšem Švýcaři přiložili pod kotel, a i když nesypali na českou branku jednu ránu za druhou, brzy vedli a dokonce o dva góly. Do vedení šli po akci sekundu poté, co Češi přežili hru v oslabení. A za chvíli zkušený Andres Ambühl poslal soupeře do trháku o dva góly. "Těžkej puk, ale takhle se to hraje," přiznává Duda, že Češi v předbrankovém prostoru propadli.

Duda vidí velký rozdíl ve hře beků, kteří si dovolí s pukem. "Jsou komplexní, fantasticky bruslařsky vybavení. Dokáží hrát sami, konstruktivní beci dělají hru. To stojí za to, aby to někdo sestříhal a ukázal to tady na svazu. Diametrální rozdíl je vidět v útočném pásmu," všímá si bývalý hokejový útočník. "Musíme uznat, že Švýcaři jsou lepší. Tahle třetina nebude patřit do zlatého fond českého hokeje," dodává novinář s tím, že šancí si český tým vypracoval jen minimálně. "Švýcaři nám nastavují zrcadlo. Není to přijemný, ale musíme se do něj podívat."

Experti ve studiu Sport.cz nešetřili ani radami, jak by měl Jalonenův zareagovat na nepříznivý vývoj utkání. Novinář Burkert radil redukci sestavy, Duda pro změnu změnu herního stylu, kdy čekal od českého výběru odvážnější hru. "Musíme zvednout stavidla," hledá cestu, jak zaskočit soupeře ve zbytku duelu.

Národní tým proti Švýcarsku usiluje o lepší výchozí pozici pro čtvrtfinále a rovněž o týmovou pohodu před rozhodující fází turnaje. Češi v normální hrací době neprohráli, body ale ztratili při prohře s domácími Lotyši (3:4 v prodloužení). Švýcarsko, podle mnohých černý kůň turnaje, je bodově zatím stoprocentní. V nohách ale hokejisté Helvétského kříže mohou mít sobotní večerní duel s Kanadou (3:2). "Čekám velké kolotoče. Tenhle zápas i ten s Kanadou ukážou, jak na tom jsme," tvrdí Duda.

Sestřih utkání MS Norsko - ČeskoVideo : Česká televize

Podle Dudy nastaví českému týmu Švýcaři zrcadlo, jak vysoko mohou svěřenci Kariho Jalonena myslet. "Jsem moc zvědavý, jak to český tým zvládne," dumá skills kouč a s hokejovým expertem Markem Burkertem se shoduje v tom, že mu v české nominaci chybí více mladé krve. "Jakub Lauko se o start na MS sám hlásil. Měl být aspoň vyzkoušený," uvedl novinář. I Duda by rád viděl mladíky v národním dresu. "Jeník, Klapka, to jsou fantastičtí hráči a mladí kluci jsou budoucností české reprezentace. Absence mladých je za mě kaňka," dodal.

Duda pak nakládá celkově systému výchovy mladých hráčů v Česku. Bývalý hokejový útočník tvrdí, že když se někdo v Česku vymyká dovednostmi či chováním, hráče současný systém zbrzdí. "Jsme největší zabijáci talentů, z hráče děláme robota s tím, co by na to řekl trenér Franta Pepík. Chceme ho předělat, ať je z něj ovce," pálí ostrými expert ve studiu Sport.cz.

Aby nezůstal pohled jen kritický, lídra českého týmu Romana Červenku označí za "megastar", který dvakrát ovládl kanadské bodování švýcarské ligy. "Je trochu smutný, že to stojí na něm," pokračuje Duda v hodnocení a naznačuje, že by rád viděl v týmu mladší hráče. Řeč přijde i na Kubalíka. "Kubalda je střelec, ale hru mu někdo musí tvořit. Je odkázaný na to, co mu Roman připraví," doplňuje s tím, že v jeho očích je to celé hodně smutný příběh a za příklad, jak má vypadat nominace na MS, dává Slovensko.

Sestřih utkání MS Slovinsko - SlovenskoVideo : Česká televize

Na zkušené borce ze švýcarské ligy prý bude nedělní soupeř dobře připravený. "Bude to chtí fresh nohy a krátká střídání," nabízí recept, jak na Švýcary Duda.

Experti se shodují na tom, že měl být českou brankářskou jedničkou Karel Vejmelka. "Nerozumím tomu, že na tam na turnaji během dvou týdnů točíme tři brankáře. Za mě měl být Karel jasnou jedničkou. On neřekne, že je zklamaný, je to gentleman. Doufám, že si to trenér Kari Jalonen nechá přeložit," míní Duda, který popřál Marku Langhamrovi proti Švýcarsku hodně štěstí a dobrou ruku. "Pořádně si zachytá," tuší expert ve studiu Sport.cz.