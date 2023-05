PŘÍKLEP EXTRA: Historický neúspěch hokejistů na MS. Ptejte se Aloise Hadamczika

První reakce Kariho Jalonena ihned po vyřazení nedala odpověď na to, jak přesně hodlá zareagovat. „Nechci spekulovat, to není má práce. A jestli cítím tlak ze svazu? Tlak je všude, a tak to musím brát," odmítl v první reakci trenér naznačit, jak to vidí se svou budoucností u českého týmu. Kontrakt mu pochopitelně běží, jen se objevily hlasy, které žádají jeho konec. Třeba majitel pardubického klubu označil vystoupení Česka na MS za ostudu pro český hokej.