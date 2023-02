Delší nastavení může fungovat jako bič, míní expert

Oba experti se shodují, že za zbytečné prodlevy může rovněž systém VAR a jeho využívání. „Měli bychom nechat více rozhodovat rozhodčí a využívat VAR pouze v situacích, ve kterých je to skutečně potřeba," naznačuje kouč, který je momentálně bez angažmá, že by se v řadě případů měl arbitr obejít bez pomoci videa. Sudí by měl také rozpoznat, kolik minut nastavení je třeba. "Samozřejmě, že když se hraje svižný fotbal, není důvod nastavovat."

A co říkají na to, že třeba kapitán Sparty Ladislav Krejčí po zápase v Olomouci řekl, že kvůli výrazně delšímu nastavení v závěru sotva pletl nohama? Straka se vyhlášení diví, hráč v první lize by měl mít natrénováno. „Dneska to přece není o devadesáti minutách, tréninky trvají klidně dvě a půl hodiny. Ti hráči to musí úplně v pohodě vydržet, vždyť to jsou profesionálové. Vždyť jsou každý den na hřišti a trénují," konstatuje. Nicméně připouští, že právě Krejčího brzdila hodně v posledních měsících zranění a do kondice se teprve dostává.