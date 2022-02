Schranz koukal jako puk, ale záskok na beku vzal. Zvládli jsme to bravurně, lebedil si po vyloupení Istanbulu

Slavia se snažila Fenerbahce zmást. Do oficiálního zápisu nahlásila rozestavení se třemi stopery, stejně se na hřišti zformovala i před úvodním hvizdem první partie úvodního kola vyřazovací fáze Konferenční ligy v Istanbulu. „Byla to od nás taková mind game," culil se zaskakující trenér Jaroslav Köstl po výhře 3:2, která vytváří celku z Edenu velmi nadějnou pozici do domácí odvety.