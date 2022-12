Seděl na kolejích, i z mrakodrapu chtěl skočit. Teď ale bezdomovec Janečka tvrdí, že má domov všude

„Bezdomovec? To jo, ale neběduju, nefňukám, protože už patnáct let mám domov vlastně všude. Ve Zlíně, kde jsem vyrostl, v Brně i v Praze. To všechno od 6. června 2007, kdy jsem na přechodu ťuknul do ženské. Nic se jí nestalo, ale policajtům jsem nadýchal 2,7 promile a šel do basy,“ začíná svou zpověď v podcastu Kopačky na hřebíku někdejší velký plejer brněnské Zbrojovky a pražských Bohemians Petr Janečka. Slova z něho padají jako z vodopádu, prokládá je vzpomínkami na spoluhráče i slavné soupeře, proti nimž nastupoval, nesplete se v datu, výsledku, městu, kde se inkriminovaný zápas hrál, vyjmenuje celou sestavu, v níž nastoupil protivník či ve které hrálo Brno, Klokani či československá reprezentace.

Upoutávka na 38. epizodu podcastu Kopačky na hřebíku. Hostem ve studiu byl Petr JanečkaVideo : Sport.cz