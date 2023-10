Slovan Bratislava v české extralize? Ředitel soutěže má jasnou odpověď

„Pro extraligu by to muselo mít sportovní a ekonomický přínos a smysl. Pak se o tom můžeme reálně bavit. Zatím to opravdu beru jako přání fanoušků a možná managementu Slovanu,“ říká upřímně Loukota.

Pošilhávání slovenských klubů po české extralize není historicky ojedinělé, nikdy ale nedošlo svého naplnění. Nejen kvůli vysokým nákladům na cestování a ubytování.

Příklep s Martinem LoukotouVideo : Sport.cz

„Myslím, že současných čtrnáct týmů v extralize je vzhledem k termínovce maximální číslo. V tu chvíli bychom navíc museli řešit, jestli tedy vzít jenom Slovan, nebo ještě víc klubů,“ míní Loukota.

O případném přijetí bratislavského celku by musely rozhodnout extraligové kluby resp. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje, coby řídící orgán extraligy. „Běžně se hlasuje nadpoloviční většinou, ale tady bychom museli vzít v potaz názor všech klubů. A jako liga pak říct: ´Slovan chceme, má to pro nás význam a jdeme do toho´,“ doplňuje Loukota.

„Je to spíš přání Slovanu než českých extraligových klubů. Sice bychom do extraligy dostali zpátky slavného českého trenéra, ale nevidím to reálně,“ pokazuje šéfredaktor Sport.cz Martin Kézr, že Slovan aktuálně vede Vladimír Růžička.

A Loukota s Kézrem souhlasí. „Aktuálně (téma Slovanu v české extralize) vůbec není na stole,“ uzavírá jednoznačně.