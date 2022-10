Vymazal z trávníku Maradonu. Po MS ve Španělsku měl Fiala na krku kontrarozvědku

Dvakrát v kariéře nastoupil proti Maradonovi, dvakrát dostal Jan Fiala od trenéra československé reprezentace Jozefa Vengloše za úkol, aby argentinského fotbalového boha hlídal. A on ho hlídal a uhlídal, takže nedal gól ani Semanovi v osmdesátém roce v Buenos Aires, ani Stromšíkovi o dva roky později v Mar del Plata. „První setkání s Maradonou si vůbec nevybavuju, za to druhé moc dobře. Nikdy jsem nehrál proti lepšímu fotbalistovi, než byl on. Co svou levačkou dokázal, bylo až neskutečné. Když už jsem měl pocit, že mu balon vypíchnu, on si ho postrčil a honil jsem ho zase,“ vzpomíná Jan Fiala v dalším díle podcastu Sport.cz Kopačky na hřebíku.

Upoutávka na 29. epizodu podcastu Kopačky na hřebíku. Hostem ve studiu byl Jan Fiala