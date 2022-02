Premiérové grandslamové finále sice nezvládl, když podlehl Američanovi Brunu Kuzuharovi až po téměř čtyřhodinovém boji 6:7(4), 7:6(6) a 5:7, a z kurtu ho totálně vyčerpaného, v křečích, museli odvézt na vozíku, ale nezlomilo ho to. Naopak.

„Je to pro mě obrovská motivace. Dokázal jsem si, že se mohu měřit se světovou juniorskou špičkou, že patřím do TOP 10 a budu dělat všechno, abych si příště cenný titul už odvezl," zdůraznil. Atmosféra, která v Melbourne parku panovala, ho ihned uchvátila. „Dorazil jsem tam a najednou jsem viděl, co jsem dosud znal jen z televize. Ta organizace, všechno kolem. Paráda. A finále v Laver aréně? Dýchlo to na mě. byl jsem hrdý, že mohu hrát na kurtě, kde se utkávali a utkávají tenisové legendy," liboval si prostějovský rodák.

Na australských dvorcích mu to náramně sedělo. „Od prvního zápasu jsem hrál skvěle a mířil do finále. Smůla, že mě v něm zastihly zdravotní problémy. Na závěrečné momenty, poslední gam, si moc nevzpomínám. Vybavuje se mi, až jak jsem se ocitl na lůžku. Uvědomuji si také, jak křeče začínaly, po neuvěřitelně dlouhé výměně za stavu 15:30, kterou jsem ještě z posledních zbytků sil dokázal vyhrát. Pak už se mi těžko vstávalo na nohy. Věděl jsem jen, že zápas chci dohrát za každou cenu. Snažil jsem se dál bojovat a doufal, že to přece jen vyjde. Bohužel. Po posledním míčku to bylo to pro mě náročné," přiznal.

Foto: Mark Baker, ČTK/AP Český tenista Jakub Menšík se svíjí v křečích.Foto : Mark Baker, ČTK/AP

Problémy, s nimiž se potýkal, zažíval poprvé a nevyhnuly se ani jiným tenistům. „Takové šílené křeče ve stehenních svalech jsem nikdy neměl. Nic příjemného. Až jsem se trochu lekl. Na druhé straně, někteří utkání i skrečovali. V příšerném vedru byly podmínky neskutečně těžké. Takže to i chápu. Smůla jen, že to přišlo v té nejméně vhodné chvíli," litoval tenista, jenž se v juniorském světovém žebříčku posunul z šesté na třetí příčku.

Chuť si chce spravit na grandslamových juniorkách v Paříži a Wimbledonu. „Pojedu tam s cílem vybojovat tituly," zdůraznil. Zároveň plánuje postupný přechod mezi profesionály. „Za dva a půl týdne odlétám do Egypta, kde budu hrát turnaje kategorie Future. Pokusím se startovat na těch nejkvalitnějších, strávím tam tři čtyři týdny, a uhrát co nejlepší výsledky. Důležité v tomto směru bude pro mě zapracovat na fyzické kondici," uvedl nedávný vítěz kategorie Talent roku v domácí anketě Zlatý kanár.

Obdivuje světovou jedničku Srba Djokoviče a právě jemu by se chtěl v budoucnu vyrovnat. „Nemám v tomto směru žádný plán. Vím jen, že tento cíl je hodně vysoko. Novak patří mezi největší hráče historie i současnosti, takže přiblížit se mu bude velice těžké. Je to ale můj vzor, a tak se budu snažit jeho výsledkům vyrovnat," říká odhodlaně.

Podle jeho trenéra Tomáše Josefuse, který s ním spolupracuje od devíti let a poslední dva roky intenzivně, potenciál na to má. „Vyniká tím, že má skvělé motorické určení. Co některým trvá týdny, měsíce, někdy dokonce i roky, Kuba zvládne v řádech minut, možná někdy i vteřin. Jde třeba o pohyb související s technikou a vnímáním taktických situací. V tom je od útlého věku výjimečný, unikátní," uvedl Josefus.