Australian Open

„Stává se to zřídka, ale myslím, že by se to nemělo stávat vůbec. Je šílené, aby hráči na této úrovni, kdy je tolik v sázce, byli na kurtu ještě v tuhle hodinu. Je to absurdní. Jde sice o zápas, o němž budou lidé asi dlouho mluvit, ale ten pozdní konec zase výrazně ovlivňuje Andyho šance na to dál v turnaji postupovat," rozohnil se McEnroe po famózním Murrayho obratu.