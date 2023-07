České tenistky dobývají svět, útočí na historický výsledek!

Zdálo se to jako sci-fi. Aby se na závěrečném tenisovém Turnaji mistryň objevila mezi osmičkou nejlepších singlistek sezony hned trojice z jedné země, tomu nevěřili ani největší tenisoví odborníci. Přesně to se však za tři měsíce může stát. Pokud by se totiž právě nyní uzavírala soupiska, v čínském Ču-chaj, kde se turnaj na konci října uskuteční, by se v singlové soutěži objevily hned tři české hráčky.

Když se v loňském roce konal v americkém Fort Worth ve více než komorních podmínkách poslední ročník Turnaje mistryň, česká vlaječka ve dvouhrách chyběla. Pověst tenisové velmoci tak zachraňovaly ve čtyřhře Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou, které turnaj ovládly. Letos však může být všechno jinak. Mezi vyvolenými se může objevit trojice Markéta Vondroušová, Petra Kvitová a Karolína Muchová. Všechny tři slečny se v současné době vejdou mezi osm hvězd, které v letošní sezoně zatím předvádějí nejlepší výkony. O jak významný počin by se jednalo, potvrzují i slova bývalé trenérky Karolíny Plíškové Australanky Rennae Stubbbsové. „Česká republika je nejlepší ženská tenisová země, kterou jsme kdy mohli vidět! Když se zamyslíme nad počtem obyvatel a velikostí, je neskutečné, kolik hráček vyprodukovali." Český tenis se dvěma účastnicemi na závěrečném podniku sezony mohl ve dvouhře pochlubit v sezonách 2018 i 2019, ve kterých se představily Petra Kvitová a Karolína Plíšková. To vše může být letos překonáno. Jistotu účasti na Masters už mají ve skvělé formě hrající Běloruska Aryna Sabalenková a úřadující světová jednička Polka Iga Swiateková. Velmi blízko je i třetí Kazaška Elena Rybakinová. Čtvrté místo patří americké jedničce Jessice Pegulaové. Fantastická wimbledonská jízda za titulem, ale třeba i semifinálová účast v Linci zajistily pátou příčku Markétě Vondroušové. Až za ní je její finálová vyzývatelka z All England Clubu Ons Džábirová. Sedmé místo drží nestárnoucí legenda českého tenisu Petra Kvitová, která se letos blýskla triumfy v Miami a Berlíně. Mezi nejlepších osm by se pak vtěsnala i Karolína Muchová, která pro změnu šokovala svět bílého sportu postupem do finále French Open. A tím to nekončí. Mezi osmičku nejlepších deblových párů by se nominovaly i obhájkyně titulu Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou, teoreticky by si v Číně mohla zahrát i Barbora Strýcová, která spolu s Tchajwankou Sie šu-wej ovládly Wimbledon, česká tenistka však již dopředu avizovala, že se s kariérou rozloučí na US Open. Z českých tenistek by reálně o účast na Turnaji mistryň mohla ještě zabojovat Barbora Krejčíková, které patří v žebříčku Race jedenácté místo. Žebříček pro Turnaj mistryň (race) POŘADÍ JMÉNO BODY 1. Sabalenková (Běl.) 6455 2. Šwiateková (Pol.) 5685 3. Rybakinová (Kaz.) 4891 4. Pegulaová (USA) 2975 5. VONDROUŠOVÁ (ČR) 2936 6. Džábirová (Tun.) 2781 7. KVITOVÁ (ČR) 2355 8. MUCHOVÁ (ČR) 2150 ...11. KREJČÍKOVÁ (ČR) 1991