GLOSA: Ze druhé stovky do top 10. Muchová nemusí smutnit, na finiš sezony ještě bude potřebovat síly

Když ze sebe v důležitou chvíli nevymáčknete to nejlepší, pochopitelně, že to zabolí. Karolína Muchová by ale nad semifinálovou porážkou s Američankou Coco Gauffovou neměla moc dlouho truchlit. I grandslamový New York sedmadvacetileté tenistce potvrdil, že je teď právem ve světové špičce.

Foto: Mike Segar, Reuters Karolína Muchová dokráčela na US Open mezi čtyři nejlepší tenistky.

Článek Rok 2023 je pro hráčku z pražské Štvanice zlomový. Že má na to hrát v nejvyšších patrech se sice vědělo minimálně od předloňského semifinále Australian Open, jenže dlouhodobá zranění Muchovou opakovaně srážela. Vždyť letos do Melbourne přiletěla jako hráčka z poloviny druhé stovky WTA, která ke startu na prvním grandslamu musí využít chráněného žebříčku. Po US Open přitom bude osmá na světě! Letos už má odehraných 51 zápasů (skóre 38:13), což je stejný počet jako za předchozí dva roky dohromady. S trenérem Emilem Miškem a kondičákem Jaroslavem Blažkem přitom mnohem líp přizpůsobuje turnajový i tréninkový program tomu, jak se cítí. „Teď už poznám, kdy jsem opravdu unavená a nedělá mi to dobře. S mým týmem jsme na stejné vlně, a oni mě v tom podporují. I když občas na mě musí i trochu tlačit, protože bych nejradši nedělala nic," usmála se Muchová. I proto po vyčerpávající cestě do finále French Open ‚obětovala' Wimbledon, o to líp se však nachystala na americkou tour, na které ji dvakrát (Cincinnati, US Open) zastavila jen momentálně nejrozjetější hráčka planety Gauffová. Černý elastický rukáv, pod nímž v semifinále na Flushing Meadows skrývala tejpování, ale naznačil, že Muchová bude potřebovat zase pár týdnů, aby se dala dohromady na finiš sezony. Byla by škoda, pokud by chyběla na Turnaji mistryň právě v roce, kdy předvedla, že patří od vybrané tenisové společnosti.