TENIS ONLINE: Lehečka na posledním letošním Masters musí dotahovat nebezpečného Španěla

Jednadvacetiletý Čech zažívá svou nejlepší sezonu mezi muži, poprvé v kariéře se dostal do TOP 30, soupeřem mladoboleslavského rodáka je naopak ostřílený Španěl. Bautista-Agut platí v pětatřiceti za jednoho z nejstarších hráčů, kteří si stále drží top výkonost, s jedenácti kariérními tituly to pro Lehečku nebude snadný soupeř pro první kolo.

Soupeřkami wimbledonské vítězky v Mexiku budou po Šwiatekové v základní skupině Chetumal Američanka Cori Gauffová a Tunisanka Uns Džábirová. „Tady už nebylo z čeho vybírat,“ řekla Vondroušová Radiožurnálu ke složení základní skupiny, z níž postoupí do semifinále dvě.

Čtyřiadvacetileté tenistce chybí zápasová praxe, protože od zářijového US Open odehrála pouze jedno utkání. „Měla jsem trochu problémy s loktem. Teď už je to docela dobré, tak si to užívám. Nevím, jestli jsem plná sil, ale snažím se,“ podotkla Vondroušová.