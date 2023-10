Navrátil vezme do Málagy osvědčenou čtyřku. Potřebujeme, aby se Lehečka zvedl, je to o hlavě, říká kápo

Takže před Malagou proběhne soustředění stejně jako před Valencií?

Máme tam pauzu nějakých 10 dní. Věřím, že si kluci pár dnů odpočinou a pak uděláme přípravu, abychom byli spolu, natrénovala se hrubá síla, a do Malagy to pojedeme doladit. Poletíme do Španělska v pátek a budeme mít tři čtyři dny, abychom se seznámili s halou a s povrchem.

Co jste říkal na formu vašich hráčů v posledním měsíci?

Dva tři roky jsem tvrdil, že Tomáš Macháč má na to, aby byl v první stovce, a pořád se mu to nějakým způsobem nedařilo. Loni byl od toho kousek, ale pak se propadl někam ke 150. místu. Teď vyhrál dva turnaje, kde porazil slušné hráče, třeba Drapera. Posunul se na 81. místo. Před Davis Cupem je to velice důležité, že bude v psychické pohodě. Ještě má tři turnaje, stejně jako Jirka Lehečka, tak doufám, že tam nějaký výsledek udělají. A nejdůležitější bude, aby se mi kluci nezranili. Petr Pála (v BJKC) má možnost vybírat z osmi holek, já mám těch kluků 4 až 6, takže je důležité, aby byli všichni zdraví.

Lehečkovi se ale po Valencii moc nedařilo.

Je důležité, aby se Jirka zvedl, protože Davis Cup odehrál fantasticky, ve formě. Ta pauza pak nebyla tak velká a jeho výsledky nejsou odpovídající… Je to trochu o hlavě a psychice. Co jsem viděl v Astaně zápas se Srbem Medjedovičem, tak se porazil prakticky sám. Ale má ještě Vídeň, Paříž a Méty, věřím, že se zvedne. A doufám, že i Adam Pavlásek do toho šlápne v deblu. Kuba Menšík už má pauzu, měl toho plné kecky a ty výsledky v poslední době nebyly ideální. Bude zásadní, aby byli kluci dobře naladěni.

Neuvažoval jste, že přiberete ještě jednoho hráče, tak jako většina ostatních týmů?

Když se nic nestane, pojedou tihle čtyři kluci, kteří se podíleli na postupu. Hodně se posunul i Víťa Kopřiva, který je teď 122., nicméně je výborný hlavně na antuce. V budoucnu by ale mohl být v týmu.

Co Austrálie? Sledujete výkony jejích hráčů?

Kokkinakis měl pauzu, moc toho nenahrál. De Minaur hrál krásný zápas v Pekingu s Medveděvem, i když prohrál. My nemáme proti nim co ztratit. Pojedeme s tím, že jsme porazili dobré týmy, ale Austrálie bude žebříčkově mírným favoritem. V týmové soutěži ale žebříčky tolik nerozhodují, pokud má hráč na konci roku odehraných 30 turnajů. Bude to ale velice těžké utkání, to je jasné.

Ve Valencii se vašemu týmu podařilo naskočit na vítěznou vlnu, můžete to zopakovat?