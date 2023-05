Neon Leon čtyřikrát rozsvítil. 'Céčkový' Edmonton ale německou gólovou estrádu nevyužil

Draisaitl jedenácti góly za sedm zápasů překonal i výkony Waynea Gretzkyho a Marka Messiera z play off 1983, kteří se za stejný počet utkání trefili devětkrát. Sedmadvacetiletý Němec je nyní s bilancí 11+4 v čele statistik play off, v němž převyšuje i suveréna základní části, svého centra a kapitána Connora McDavida (2+9).

„Leon předvedl skvělý výkon. Ohromná škoda, že jsme si to nechali utéct," litoval další Draisaitlův spoluhráč z první lajny Evander Kane. „Leon byl úžasný, celé play off je opravdu dobrý, ale náš tým dokáže dělat věci mnohem lépe než dnes," rozčiloval se kouč Jay Woodcroft.

Už je to sedmá série v řadě během čtyř po sobě jdoucích sezon, ve které Oilers prohráli první zápas. „Vegas jsou dobrý tým. Ale není to nic, s čím bychom si nedokázali poradit nebo co bychom nevěděli. Je to jen na nás, že jsme nedokázali předvést náš nejlepší hokej," tvrdil Draisaitl, který přitom hosty celý zápas držel ve hře.