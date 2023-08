Nosková po prohraném finále v slzách: Přijde mi, že to na mě všechno nějak dolehlo

Noskové se nepodařilo získat první titul na okruhu WTA, i přes slibný start talentovaná tenistka podlehla 4:6, 1:6. „Slzy samozřejmě byly, není to úplně lehký prohrát ve finále," soukala ze sebe na tiskové konferenci mladinká tenistka. Sama Nosková uznala, že na ni dolehla tíha okamžiku. „Přijde mi, že to všechno na mě nějak dolehlo. Už vlastně včera jsem nevěděla, s kým budu hrát. To počasí dneska zase nebylo úplně nejpříjemnější, ještě vítr, kterej úplně nemám v lásce," hodnotila Nosková zápas i události jemu předcházející.

Přitom začátek zápasu se rodačce ze Vsetína povedl nad míru, když Japonku dokázala brejknout a vedla 3:0 na gemy. „Začala jsem fajn, ale potom jsem se zastavila, soupeřka začala hrát nepříjemně a furt do toho chodila i přes ten vítr. Já jsem netrefovala ty spoty, které jsem chtěla, které bych normálně trefovala, takže tam jsem začala mít problém," řekla 71. hráčka světa.

Hibinová, která se nachází na 136. místě žebříčku WTA, měla výhodu v tom, že se její semifinále dohrávalo dnes a do zápasu s Noskovou už nešla úplně za studena. „Přišla už rozehraná, protože hrála 15 minut předtím, takže je možný, že měla trochu lepší přípravu než já, stejně jsem ale já začala lépe, takže potom už to bylo spíše mojí chybou než to, že jsem mohla nebo nemohla být lépe připravená," nechtěla se Nosková vymlouvat na nerovné podmínky.