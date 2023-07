Potlesk a úsměvy, Štvanice vítala wimbledonskou šampionku!

Čtyřiadvacetiletá tenistka až do letoška vyhrála ve dvouhře v All England Clubu jediný zápas, ale tentokrát se rozehrála k úžasným výkonům a jako první v Open éře od roku 1968 vyhrála travnatý grandslam jako nenasazená hráčka, která do něj vstupovala ze 42. pozice. A k trofeji došla i přes pět nasazených soupeřek, včetně tuniské šestky Uns Džábirové ve finále.

"To, že jsem to ustála v hlavě bylo super. Ty dva týdny jsou opravdu náročné a zápasů je strašně moc. V pozdějích kolech už je toho hodně, ale překvapilo mě, jak jsem to zvládla dohrát," líčila Vondroušová, která je nově desátou hráčkou světového žebříčku. "Pro všechny, co začínají s tenisem, je to meta. Je to pro mě i velká výhoda," dodala wimbledonská šampionka, která dostala kytici. Puget měl šéf Českého tenisového svazu Ivo Kaderka připravený i pro maminku šampionky Jindřišku.