Prášek před zápasem, Matuška na oslavu. Martincová nemíní hrát lážo plážo

„Anett udělala víc chyb, než má ve zvyku, a já toho využila," popisovala Martincová rychlé vedení 3:0. „Jako jedna z nejlepších hráček na okruhu se ale vrátila zpátky a pak se bojovalo nahoru a dolů."

Že má Kontaveitová problémy, sedmadvacetiletá hráčka vůbec netušila. Sama má svých bolístek dost. „Z té skreče jsem byla překvapená. Nevěděla jsem, že jí něco je. Je to zvláštní pocit. Na jednu stranu jsem ráda, že jsem vyhrála, ale ne takovým způsobem. Ona mi pak říkala, že to nezvládne dohrát, tak jsem ji jen přála, aby to nebylo nic vážného."

V podání Martincové jsou neustále se opakujícím tématem sezony problémy s kolenem.

Momenty z utkání Terezy Martincové s Anett KontaveitovouVideo : O2 TV Sport

„Nejdřív se jednalo o skokanské koleno, které se mi podařilo vyléčit rázovou vlnou. A to se mi hodně ulevilo. Před tripem do Ameriky jsem hrála úplně bez bolesti. Předtím mi vadily odrazy a dopady. Když hraju debl a nepotřebuju se tolik hýbat, tak mě to nebolí. Na trénincích ale nemůžu jít úplně do plných, což mě taky limituje," vykládala Martincová.

Lékaři však odhalili ještě jeden zásadnější problém.

„Mám menší čéšky, než bych měla. Jak se to začne trochu moc hýbat, tak se porušují okolní vazy a bolí to ze všech stran. Skoro po každém turnaji chodím na injekce, aby se mi tam nic neničilo. Operací tomu člověk asi nepomůže, ale v přípravě pak musím posílit svaly okolo, aby mi to tam tolik nelítalo," nařídila si Martincová, která první kolo proti Švýcarce Teichmannové absolvovala bez prášků proti bolesti.

„Teď jsem si vzala jiné, ne tak silné. To je asi ta lepší varianta. Připadala jsem si dobře, možná je to placebo na hlavu... Ale je mi jasné, že s těma holkama to bolet bude, nemůžu proti nim hrát lážo plážo na 60, 70 procent," tvrdila.

V pátek čeká Martincovou po Petrohradu a Nottinghamu třetí čtvrtfinále WTA v této sezoně. K postupu do něj jí pořadatelé pouštěli i Waldemara Matušku. „To se může stát jen doma a člověka to moc potěší."

Se kterou Ruskou z dvojice Alexandrovová-Kasatkinová se utká na závěr pátečního programu, jí bylo celkem jedno.