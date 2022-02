SMEČE JANA KUKALA: Exhibiční výkon. Ať Veselý zahodí mobil a může Dubaj vyhrát!

Loni v Davis Cupu ještě Veselý nebyl fit. Tam měl přes váhu, ale popracoval skvěle a a ukázal, že pořád je to velice nebezpečný soupeř. A to nejen díky servisu. Na to, že byl nejvýš jen 35. na světě, tak porazil dvakrát Djokoviče, se kterým má jako jediný kladnou bilanci, ale vyhrál i nad Zverevem a Thiemem. Pro ty špičkové soupeře je nevyzpytatelný. Důležité je, aby to přenesl i do své další hry. Je na něm vidět, že hraje fantasticky, když nemá co ztratit. Naopak zápasy, které má vyhrát, potom nezvládá.

Z Veselého strany to byl ovšem exhibiční výkon. Přidával do zápasu i nohejbalové vložky na vrcholné úrovni. Kromě toho vyhrál výměnu i úderem mezi nohama. Pak ovšem přišla situace, kdy servíroval do mače, a v tom je stále jeho obrovská rezerva. Na to, jaký má servis, dal jenom devět es. Což je málo, i když jich pár trefil i z druhého servisu... Takže může hrát exhibici, ale potom přijde okamžik pravdy. Napětí za stavu 5:4 ve druhé sadě pro něj bylo příliš velké.

Během celého turnaj mu ale pomáhá, že kurt v Dubaji je extrémně rychlý. Na grandslamech se povrchy zpomalují, ale dubajský centr to je jiná. Byl jsem tam několikrát a vždycky tam sedělo v hledišti jen pár šejků v bílém, teď byl plný stadion a atmosféra byla skvělá. I když byla proti Veselému, tak jemu to vůbec nevadilo.

Foto: Suhaib Salem, Reuters Jiří Veselý slaví vítězství nad Novakem DjokovičemFoto : Suhaib Salem, Reuters

Překvapil mě i vynikajícími stopbaly, bodovat z nich proti Djokovičovi, který se skvěle pohybuje, je nesmírně těžké. Na Djokovičovi se ale projevila nerozehranost, protože nečekaně prohrával dlouhé výměny. Na svoje poměry měl i hodně nevynucených chyb a také si podle mě velmi dobře pamatoval tu porážku s Veselým z Monte Carla 2016, kde na začátku turnaje zahrál špatně. Teď dokonce odstartoval nervózně a tím, jak je to v Dubaji rychlé, byl nucen hodně riskovat, což není jeho silná stránka.

Veselý má svoji dlouholetou bolest na forhendu. Teď však vyrovnal oba údery. Bekhend měl úplně světový a z forhendu už nedělal chyby. Jediným problémem, že při své výšce (198 cm) má moc těžký spodek. Nevýhodou je práce nohou při forhendu. Když ale bude mít esa ve dvouciferných číslech, tak bude velice těžké s ním hrát.

Teď je pro Veselého nejdůležitější se zklidnit. Už bude zpátky ve stovce, v Paříži by měl hrát hlavní soutěž. Důležité je odstřihnout se od mobilu, zahodit ho a soustředit se, protože v takové formě je potřeba turnaj vyhrát! Jako kouč jsem hráčům ty mobily odebíral, protože jim pořád chodily nějaké gratulace...

Hodně lidí Veselého loni odepsalo. Měl autohavárii, covid a na Davis Cupu nebyl v nejlepší kondici. Ale takový vysoký chlap ve 28 letech má pořád šance. Myslím si, že by se měl zaměřit na sezonu na trávě, protože to je jeho nejlepší povrch. Na antuce to asi nebude taková sláva.

Foto: Suhaib Salem, Reuters Jiří Veselý přijímá gratulaci od Novaka DjokovičeFoto : Suhaib Salem, Reuters

Teď je hlavně nutné využít tu fazónu v Dubaji. Hraje semifinále se Shapovalovem, který je pro české hráče v poslední době kavka. Loni ho porazil Kopřiva ve Gstaadu a nedávno Lehečka v Rotterdamu. Tak by to chtělo do třetice. Šance tam bude a doufám, že to Veselý zvládne."